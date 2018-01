Asociación haitiana en EEUU tacha de "racistas" los comentarios de Trump

WASHINGTON.- La asociación haitiana estadounidense American Haitian Foundation tachó hoy de "ignorantes y racistas" los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el país caribeño y otras naciones, a las que se refirió como "agujeros de mierda".



"Los comentarios del presidente son ignorantes, racistas, con una completa desconsideración por la dignidad humana del pueblo haitiano", afirmó Jack Davidson, director ejecutivo de la fundación, con sede en el estado de Tennessee.



"Estoy avergonzado de que él sea presidente de Estados Unidos", agregó.



Trump llamó hoy "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, según informó hoy el diario The Washington Post.



"¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", afirmó Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.



Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.



El mandatario sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles, de acuerdo con el Post.



Los comentarios de Trump dejaron impactados a los legisladores presentes en la cita, según el diario, que no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto, y tampoco identifica a los países africanos afectados.



El periódico Los Ángeles Times confirmó el informe del Post, y agregó que, antes de proferir el insulto, Trump exclamó: "¿Para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a toda esta gente de África aquí?".



Preguntado al respecto, un portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, no negó que Trump hubiera hecho esas declaraciones.



"Ciertos políticos de Washington eligen luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre luchará por el pueblo estadounidense", dijo Shah en un comunicado citado por varios medios.EFE