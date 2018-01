Dirigentes del PRM se muestran cautelosos pese a supuesto pacto Hipólito-Abinader

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Aunque se habla de que podría darse un acuerdo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader para llevar a la presidencia y a la secretaría general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a Carolina Mejía y a José Ignacio Paliza, respectivamente, algunos dirigentes consideran que es la militancia de esa organización que debe elegir democráticamente su nueva directiva.

La diputada Faride Raful, quien se inscribió como candidata a una de las vicepresidencias del PRM, explicó que hasta ahora no hay constancia ante la Comisión Organizadora de la Convención, por lo que valora como una “carta de intención” un posible entendimiento.

“Pero de que habrá convención habrá convención, ellos (Paliza y Mejía) tendrán que someterse a un voto de la dirigencia del partido que está inscrita en un padrón que se está depurando ya finalmente para evitar que haya personas o dirigentes que no se encuentren en el mismo, pero ellos tendrán que bailotearse con la dirigencia”, dijo Raful.

Valoró como muy positivo que jóvenes de su generación se estén inscribiendo para distintas posiciones en la dirección del PRM, y entiende que la convención dinamizará esa entidad política.

En tanto que, el actual secretario general y aspirante a la misma posición, Jesús Vásquez Martínez (Chu), dijo desconocer si existe un acuerdo para apoyar a Paliza y Mejía pero lo que sí asegura es que la gente votará por los candidatos que considere mejores.

Tras destacar el trabajo hecho por la actual dirección, Vásquez indicó que el hecho de que Paliza y Mejía se inscribieran como candidatos, no significa que la militancia cambie su decisión de votar por las personas que hayan trabajado por el fortalecimiento del partido.

Paliza, senador por Puerto Plata, reconoce que aspirar a la presidencia del partido no estaba en sus metas, pero luego de que parte de la dirigencia nacional le animara decidió optar por el puesto.

“En este proceso lo importante es que nos abracemos en un solo cuerpo, hay más candidatos, inclusive, en el proceso, y serán las bases las que decidirán el futuro de la organización”, opinó el senador por Puerto Plata, al tiempo de reconocer el trabajo político del actual presidente Andrés Bautista García.

Para el doctor Jesús Feris Iglesias, también aspirante a dirigir el PRM, se trata de una “bola” hasta tanto no salga de la boca del expresidente Hipólito Mejía y de Luis Abinader, la versión de que ambos líderes están apoyando a Paliza y a Carlina.

“Todo sigue bien y mejorando, porque he recibido cantidad de dirigentes que me expresan que independientemente del supuesto acuerdo siguen firme, y que la candidatura sigue firme, por lo tanto no ha habido ningún dirigente que ha puesto en duda su solidaridad para nuestra candidatura”, precisó Feris Iglesias.

Sobre el particular también opinó el diputado Wellington Arnaud, quien considera que el PRM está en la obligación de realizar un proceso transparente y democrático, así como que quienes dirijan el partido lo hagan con imparcialidad y equilibrio, porque el futuro de la organización dependerá de ellos.

Dijo que respalda que Bautista García continúe como presidente del PRM, porque es un dirigente que no tiene candidato preferido para la nominación presidencial.

Los dirigentes del PRM hablaron por vía telefónica en el espacio radial La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM).