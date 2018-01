El Gobierno británico rechaza conceder el estatus diplomático a Assange

LONDRES.- El Gobierno británico ha denegado a Ecuador una solicitud para conceder el estatus diplomático al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, confirmó hoy a Efe una portavoz del ministerio de Exteriores en Londres.



"El Gobierno de Ecuador solicitó recientemente el estatus diplomático para el señor Assange aquí en el Reino Unido. El Reino Unido no ha concedido esta petición, ni tampoco estamos en conversaciones con Ecuador sobre este asunto", añadió la portavoz.



El periodista, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones de dos mujeres por supuesto abuso sexual, pero finalmente Suecia archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.



No obstante, Assange cree que si abandona la embajada podría ser detenido por las autoridades británicas y deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno estadounidense.



"Ecuador sabe que la forma de resolver este problema es que Julian Assange deje la embajada para enfrentarse a la Justicia", precisó la portavoz del Foreign Office.



La posición del Gobierno británico se conoce después de que los medios de Ecuador informasen de que Assange habría recibido un documento de identidad ecuatoriano, si bien la cancillería en Quito no ha querido pronunciarse sobre esta información.



Assange divulgó recientemente por su cuenta de la red social Twitter una fotografía suya en la que aparece con la camiseta de fútbol de la selección ecuatoriana.



En caso de que el Reino Unido le concediera el estatus diplomático, el fundador de WikiLeaks tendría inmunidad, lo que le permitiría salir de la embajada sin la posibilidad de ser arrestado.



Esta semana, la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, informó de que su país estudia la posibilidad de una mediación para resolver la situación de Assange.



La titular de la diplomacia ecuatoriana apuntó que están considerando y explorando la posibilidad de una mediación, ya sea de un tercer país o de una personalidad. EFE