Abogado de Andrés Bautista considera que el país tiene reto con caso Odebrecht

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El abogado Carlos Salcedo, defensor del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, considera que el país tiene que ponerse “los calzones largos” en el expediente de corrupción por los sobornos de Odebrecht para no “deslegitimar” la persecución en el caso.

Para Salcedo los resultados en este caso dependerán del comportamiento del Estado. Considera necesario tomar en cuenta las garantías del proceso y dejar fuera de las investigaciones las razones ajenas al mismo, como la conexión política.

“Yo creo que el procurador general de la República en su anuncio inicial, cuando todavía no había hecho ninguna investigación, había recibido simple informaciones que le sirvieron de base para una precipitada solicitud de medida de coerción, habló de que estaban todos los que eran y eran todos los que estaban, por lo tanto no hay más nadie; sin embargo me sorprendió de que dijera que habían cien personas que eran del interés de la Procuraduría, por Dios, los procesos de investigación son esos, se van identificando elementos iniciaros, evidencias que van surtiendo el proceso de investigación y que de alguna manera arrojan luces sobre quiénes son los reales implicados, el nivel de participación, cuáles son los responsables y además, cuáles personas deben ser llamadas, no para ser acusadas o perseguidas, sino para arrojar luces que pudieran incluso liberarlos de cualquier persecución”, dijo Salcedo.

El abogado defendió la decisión de su cliente de solicitar al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el expediente acusatorio en su contra.

En ese sentido, Salcedo explicó que a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal quedó atrás el hecho de que el juez llevaba un proceso autoritario, que investigaba y concluía con la investigación enviándolo a juicio de fondo.

Al ser entrevistado en el programa El Interactivo, de la Súper 7 (107.7 FM), el abogado indicó que la ley establece un proceso acusatorio, contradictorio y garante del debido derecho de defensa, de la tutela efectiva y de la igualdad de armas, porque el Ministerio Público es quien investiga y acusa pero se toma en cuenta la garantía de inocencia a las personas acusadas.

Dice que Ministerio Público no puede ofrecer informaciones a terceros en el proceso preparatorio de una investigación, exceptuando cuando haya interés público relevante.

“En este caso Andrés Bautista García lo que está reclamando es lo que dice la ley, déjenme participar en lo que no he participado, denme información, denme evidencia que han reunido, díganme cuáles actuaciones han realizado y cuáles van a realizar, entréguenme las evidencias de todo eso”, dijo Salcedo.

De acuerdo con Salceso, la Procuraduría está actuando sin objetividad porque ha estado reuniendo pruebas de cargo y no de descargo.

Dijo que entre las acusaciones que hace el Ministerio Público contra Bautista, el expediente indica que el dirigente político siendo presidente del Senado habría adquirido numerosos bienes, imputaciones que no son verídicas porque en ese momento no ocupaba el cargo.