Se reanuda la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014

BANGKOK.- Una firma estadounidense reanudará en unos días la búsqueda en el Índico del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en marzo de 2014 con 239 personas a bordo con la condición de que, si no lo encuentra, no cobra.



El Boeing 777-200 desapareció de los radares unos 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur, rumbo a Pekín.



Esta es la cronología de los hechos más importantes en los cerca de cuatro años transcurridos desde entonces:







2014



8 de marzo.- Malaysia Airlines informa de la desaparición. Comienza una operación multinacional de búsqueda en el golfo de Tailandia, a unos 300 kilómetros de la isla de Tho Chu, donde los radares de Vietnam registraron el último contacto.



11 de marzo.- Se amplía el área de búsqueda al estrecho de Malaca y Hong Kong, zonas apartadas de la ruta original.



13 de marzo.- Las Fuerzas Aéreas de EEUU y expertos de los servicios secretos afirman que el avión prosiguió el vuelo tras el último contacto por radar. Malasia lo desmiente.



14 de marzo.- Se investiga la hipótesis de que se desviase su ruta hacia el océano Índico.



17 de marzo.- La zona de búsqueda se divide en dos corredores: uno que comprende desde Indonesia al sur del Índico y otro que se extiende desde Tailandia hasta Kazajistán y Turkmenistán.



24 de marzo.- El primer ministro de Malasia, Najib Razak, anuncia que el avión se estrelló en sur del Índico, en un área remota y alejada de tierra. La búsqueda se reorienta a una franja situada a unos 2.500 kilómetros al suroeste de Perth.



30 de marzo.- Se crea el Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas (JACC), dirigido por Australia.



7 de abril.- Se detectan dos señales "prometedoras" en la zona de búsqueda. Más adelante se descartarán.



14 de abril.- Australia despliega el vehículo submarino Bluefin-21.



30 de abril.- Concluye la búsqueda aérea en la zona determinada sin hallar rastro del avión. Las operaciones se centran en el fondo marino.



29 de mayo.- El Bluefin-21 completa sin resultado el rastreo del área. Australia reorganiza la búsqueda: hay que revisar toda la información, realizar un levantamiento barimétrico del área donde se cree que se estrelló y contratar los servicios de especialistas.



26 de junio.- La Autoridad Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB) identifica una zona prioritaria de búsqueda en el Índico, de 60.000 kilómetros cuadrados, a través de datos del satélite Inmarsat y comunicaciones del avión. El mismo informe sugiere que la falta de aire pudo causar la muerte de la tripulación y los pasajeros, y que el avión voló con el piloto automático hasta que se acabó el combustible y se estrelló.







2015



29 de enero.- Malasia declara como accidente la desaparición del avión y presuntamente muertas a las 239 personas que iban a bordo.



16 de abril.- Malasia, Australia y China acuerdan extender la zona de búsqueda a otros 60.000 kilómetros cuadrados.



29 de julio.- Hallan una pieza del ala de un avión en una playa de la isla Reunión, en África, a unos 4.000 kilómetros al oeste de la zona de búsqueda.



5 de agosto.- Malasia confirma que el alerón hallado pertenece al MH370. Es la primera prueba física de que el avión se estrelló en el Índico.



8 de septiembre.- Un informe australiano concluye que la presencia del alerón en Reunión concuerda con la zona de búsqueda y el patrón de corrientes del Índico.







2016



24 de marzo.- Australia confirma que dos piezas halladas por turistas en playas de Mozambique son "casi con certeza" del MH370.



12 de mayo.- Malasia confirma que una mampara de la cabina hallada en la isla Rodrigues y una pieza del carenaje del motor encontrada en una playa de Sudáfrica son del MH370.



22 de julio.- Malasia, China y Australia acuerdan suspender la búsqueda submarina cuando se completen los 120.000 kilómetros cuadrados predeterminados si no aparecen nuevas pruebas que apunten a un lugar específico.



15 de septiembre.- Malasia confirma que otra pieza del ala hallada en junio en la isla Pemba, en el archipiélago de Zanzibar (Tanzania), es del avión desaparecido.



20 de diciembre.- Un informe australiano apunta que el avión se estrelló en una zona de 25.000 kilómetros cuadrados al norte de donde se busca.







2017



17 de enero.- Se suspende la búsqueda.



3 de octubre.- El informe final elaborado por ATSB dice que el caso del MH370 es "casi inconcebible" y "socialmente inaceptable en la aviación moderna".







2018



10 de enero.- Malasia firma un contrato con la compañía Ocean Infinity para que busque el avión desaparecido con la condición de que si no lo encuentra no cobra. EFE