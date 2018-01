Migración iniciará el martes segunda fase del Plan Regularización Extranjeros

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) anunció que pondrá en marcha a partir de mañana martes la segunda etapa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que comprende a la categoría de no residentes, para que estos puedan renovar o cambiar de estatus migratorio.



A través de un comunicado, la DGM explicó que esta etapa se realizará por regiones y de manera gradual, por lo llamó a los extranjeros cuyo documento del PNRE tenga fecha de vencimiento de julio de año 2017 (Carnets del 2016) a presentarse a partir del 9 de enero a las oficinas de las Gobernaciones provinciales de San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y La Altagracia.



Los extranjeros que se inscribieron en Hato Mayor, deberán presentarse en la oficina de la Gobernación provincial de El Seibo.



En esta etapa serán evaluadas las solicitudes de 90.522 de los 252.407 extranjeros acogidos al PNRE, beneficiados con permiso de no residente en las citadas provincias de la zona este del país.



Para la renovación o cambio de categoría migratoria, los extranjeros deberán acudir personalmente y presentar el carné del PNRE o pasaporte con sticker, acta de nacimiento legalizada en el caso de los menores de edad, carta original de trabajo o estudio, y dirección actualizada permanente en la República Dominicana, así como dos fotos 2x2, precisó Migración en un comunicado.



Los extranjeros que depositaron los documentos requeridos al inscribirse en el PNRE no deberán presentar nuevamente los mismos.



Luego de la evaluación y conforme cumplan con los requisitos establecidos, se determinará si aplica la renovación o cambio de su estatus migratorio.



El próximo grupo con categoría de no residente, corresponderá a los inscritos en la región sur del país, a partir del 15 de enero de 2018.



En tanto, en la zona norte iniciará el 22 del mismo mes, en las oficinas de las gobernaciones provinciales, que serán anunciadas próximamente por la DGM.



Finalmente, el 7 de febrero de 2018, se iniciará el mismo proceso para los extranjeros con la misma categoría inscritos en Santo Domingo y en la provincia de Monte Plata, los cuales deberán presentarse a la sede de la DGM en el Distrito Nacional. EFE