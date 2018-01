Germán Mejía asegura Poder Judicial falló 96% de los casos apoderados en 2017

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, afirmó este domingo que los tribunales elevaron su eficiencia en su desempeño durante el 2017, tras haber solucionado el 96% de los casos apoderados.

Al rendir un informe en audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial, con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, el magistrado Germán Mejía sostuvo que sin computar otros actos con categorías similares, los números que totalizan son 427,842 casos resueltos.

“Estos datos nos revelan que el 96% de los expedientes recibidos tuvieron solución; o sea, que de cada 100 casos que ingresaron a cada tribunal de fondo, 96 fueron fallados”, expuso.

El magistrado Germán Mejía detalló que durante el período enero-septiembre de 2017, los tribunales de fondo recibieron 445,867 expedientes para decisión.

Indicó que de los expedientes recibidos, las jurisdicciones penales resolvieron 180,718; las civiles y comerciales 74,445; los tribunales laborales 16,469; los de niños, niñas y adolescentes 46,445; la Jurisdicción Inmobiliaria 20,784; el Tribunal Superior Administrativo 1,053 diferendos, y los juzgados de paz 87,925.

En el mismo período y a través de sus órganos, precisó que el pleno y las salas reunidas de la SCJ emitieron un total de 384 decisiones; la Primera Sala dictó 4,049; la Segunda Sala 3,588 decisiones y la Tercera Sala 2,174.

Germán Mejía recordó que en marzo del 2017 los expedientes en estado de mora ascendían a 59,309 a nivel nacional, frente a lo cual fue iniciada una coordinación de esfuerzos para erradicarla, en el marco del Plan Nacional Contra la Mora Judicial, lo cual significa que al finalizar el año el 70.3% de los casos salieron de la mora judicial.

Manifestó que en los últimos cinco meses del 2017, con los equipos tecnológicos adquiridos y con la contratación de un personal para trabajar con exclusividad en la ejecución del Plan, el Poder Judicial le ha dado salida a 41,745 expedientes en nueve departamentos judiciales, lo cual significa que 39 tribunales concluyeron con la mora judicial.

“Como la plataforma tecnológica está en plena operación, no tenemos dudas que, en junio 2018, podemos garantizar a la ciudadanía que el Poder Judicial dominicano no tendrá mora judicial. Esto nos revela incuestionablemente que el éxito está garantizado y que el esfuerzo desplegado y el reto asumido no ha sido en vano”, enfatizó.

Informó que el Poder Judicial tiene previsto implementar una herramienta de seguimiento denominada Observatorio de la Mora Judicial y eficiencia de los tribunales, para evitar que los tribunales que van superando la falencia se sumerjan nuevamente en el estado de mora.

“En definitiva, se trata de un monitoreo digital que facilitará los controles de entrada y salida de los expedientes que vayan ingresando de forma ordinaria, de tal manera que se garantice su despacho sin contratiempos”, agregó.

Afirmó que en la Justicia dominicana han habido muchos avances, tanto en su organización como en su eficiencia, pese a que no es un secreto que el Poder Judicial administra fondos insuficientes para sus necesidades.

Las medidas disciplinarias

El presidente del Poder Judicial destacó que durante el 2017, el CPJ conoció de 150 juicios disciplinarios contra servidores administrativos. Unos culminaron con destituciones y suspensiones, otros con amonestaciones y descargos.

Dictó seis sentencias de destitución de jueces en juicios disciplinarios, mientras que otras sentencias llevaron consigo suspensiones y descargo.

Sostuvo que la Inspectoría General realizó 412 acciones investigativas, con lo cual el Consejo del Poder Judicial ha probado su eficacia como institución disciplinaria y se ha constituido en un espacio de laboriosidad y tenacidad, de cara a las exigencias éticas.

Asimismo, explicó que fueron ascendidos 75 magistrados, en atención a los méritos acumulados e ingresados al sistema 76 nuevos jueces de Paz.

La aprobación de los Códigos

El presidente de la SCJ y el CPJ urgió del Congreso Nacional la aprobación de las reformas a los códigos Civil y de Procedimiento Civil, puesto que la legislación dominicana no puede continuar rigiendo las relaciones de orden privado y el ámbito procesal con normativas que corresponden a la época de la Restauración Francesa.

Germán Mejía sugiere formular una agenda común interinstitucional que permita cerrar estos temas exitosamente, con la segura colaboración de los legisladores.

Plantea, además, promover la aprobación con sentido de urgencia de la ley sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Administrativa, para adecuarla a la nueva etapa constitucional y procesal.

Unidad contra los feminicidios

El presidente del Poder Judicial propuso una unidad monolítica de toda la sociedad dominicana con el propósito de ponerse de acuerdo en un plan para ejecutar acciones comunes en contra de la ocurrencia de feminicidios.

“Estamos en presencia de una espiral de violencia que sólo puede ser frenada con la participación representativa de la propia sociedad, a partir de su integración”, enfatizó.

Indica que las estadísticas establecen que desde el 2014 a octubre de 2017 han sido asesinadas un total de 341 mujeres, lo que representa una cifra alarmante de criminalidad, “que no sólo deja claro que estamos en presencia de una epidemia, sino a la vez de una crisis de la familia dominicana que hace necesaria la intervención seria y decidida de toda la sociedad dominicana”.

El magistrado exhortó a que se forme una unidad monolítica de combate a ese contexto social, el cual demanda que todos los sectores vivos de la Nación, tanto del ámbito público como privado, se pongan de acuerdo en un plan común de acciones.

Manual de Buenas Prácticas

El presidente del Poder Judicial destacó que para mejorar el servicio de la administración de justicia, fundamentada en la eficiencia, ha sometido para aprobación del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia un Manual de Buenas Prácticas con aplicación inmediata para la justicia penal, civil y comercial.

Dijo que próximamente se estarán dando los pasos para que se proceda en igual sentido en materia de tierras, laboral, niños, niñas y adolescentes y derecho administrativo.

Observó que la idea es que las disciplinas que integran el sistema jurídico sean objeto de estandarización, en aras de generar una dinámica de coherencia y eficiencia de la justicia como servicio.

“Se trata de herramientas construidas a partir del aporte de los jueces en sus respectivas aéreas de conocimiento y como actores reales del quehacer jurídico cotidiano originado por las litis que ellos diariamente dirimen”, dijo.

En ese orden, agregó que ya fue aprobada por el Consejo del Poder Judicial una resolución que traza las líneas generales en cuanto a un esquema de Resolución de Conflictos para la materia penal, la cual fue objeto de amplio consenso en la judicatura nacional.