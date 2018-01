Ministro de Energía asegura que el Pacto Eléctrico se firmará este mes

SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, aseguró hoy que el Pacto Eléctrico se firmará este mismo mes, independientemente de que algunos de los participantes en las discusiones se nieguen a rubricarlo.



En ese sentido, el funcionario lamentó que los ejecutivos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y provincia Santo Domingo (AEIH) se negaran a firmar dicho Pacto, y aseguró que al adoptar esa actitud "se comportaron como un partido político y no como un grupo empresarial progresista".



El Pacto se va a firmar, "y lo van a formar los actores fundamentales, la gente que realmente participa con mayor actividad en el sector y los principales consumidores", subrayó Isa Conde en una entrevista en el programa D' Agenda, que se transmite los domingos por Telesistema.



"Nosotros queremos un sector eléctrico eficiente, competitivo, porque es fundamental para el desarrollo del país, y tenemos que asumirlo como sociedad para que no vuelva otra contrarreforma", acotó", precisó el ministro, según el comunicado enviado a los medios por la producción de dicho programa.



Explicó, que aunque no se ha establecido el día de la firma, es seguro que será este mes.



El ministro lamentó la actitud asumida por los directivos de la AEIH de no firmar la iniciativa, y afirmó que mientras se discutían los puntos del Pacto Eléctrico éstos "no hicieron más objeciones que de carácter metodológico, para finalmente negarse a firmar el documento".



Admitió que en las reuniones convocadas para discutir la metodología del Pacto, los empresarios de Herrera "muchas veces plantearon posiciones disidentes, pero no en cuanto al contenido".



"Lo que me dolió fue que después que estaba todo aprobado, que lo único que faltaba era la firma comenzaron a plantear diferencias sustanciales con el Pacto, y otras no sustanciales de cosas, inclusive, que estaban previstas y que estaban dentro de los acuerdos que habíamos pactado", explicó Isa Conde.



El pasado 20 de diciembre, el presidente de la AEIH, Antonio Taveras Guzmán, informó de que esa entidad no asistirá a la firma del pacto eléctrico tras asegurar que la iniciativa no resuelve el problema eléctrico nacional.



En el pacto, según la institución, "faltan mecanismos precisos que garanticen la auténtica competencia en el mercado de la generación, así como, procesos de licitación verdaderamente transparentes.



Por otro lado, Isa Conde informó hoy de que en el primer semestre del año se licitará exploración y explotación de petróleo y gas



En los primeros tres meses de este año se estará licitando lo relacionado a la exploración y explotación petrolera en tierra firme en Azua, mientras que en los siguientes tres meses se realizará lo mismo pero en agua, específicamente en la Bahía de Ocoa para el caso del gas, según dijo. EFE