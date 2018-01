Los asesores de Trump le ven "como un niño", según el autor de polémico libro

WASHIINGTON.- El autor del polémico nuevo libro sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que los asesores del mandatario le ven "como un niño" y le llaman "idiota", y defendió que todo lo que ha publicado se ajusta a la realidad en el Ala Oeste, pese a los desmentidos de la Casa Blanca.



En su primera entrevista desde que comenzó la controversia sobre su libro, que salió hoy a la venta, el periodista Michael Wolff dio irónicamente las gracias a Trump por sus críticas al texto y por el intento de sus abogados de detener su publicación.



"No solo me está ayudando a vender libros, está demostrando que la conclusión del libro es cierta. Es extraordinario que el presidente de Estados Unidos intente detener la publicación de un libro", afirmó Wolff a la cadena de televisión NBC News.



El escritor subrayó que sigue respaldando "absolutamente" todo el contenido del libro, pese a las afirmaciones de la Casa Blanca de que está lleno de "falsedades", y aseguró que "el ciento por ciento" de los asesores de Trump tienen una opinión negativa sobre él, incluida su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner.



"Todos dicen que es como un niño", aseveró Wolff.



"Dicen que es un imbécil, un idiota. Hay una competición para llegar al fondo de quién es este hombre", añadió. "Este hombre no lee, no escucha. Es como un 'pinball', virando a todas partes".



Wolff también minimizó las críticas que le ha dirigido Trump, al afirmar: "Está cuestionando mi credibilidad un hombre que en este momento tiene menos credibilidad que quizá cualquiera que haya pisado la Tierra".



El periodista se declaró "cómodo" con todo lo que ha incluido en el libro, llamado "Fire and Fury" ("Furia y fuego"), cuya salida a la venta se ha adelantado cuatro días debido a la enorme demanda que ha generado el enfrentamiento público entre Trump y su exasesor, Steve Bannon, a raíz de unas declaraciones de este en el texto.



No obstante, Wolff quiso subrayar que el libro "no es sobre Steve Bannon, sino sobre Donald Trump", aunque ese exasesor es el "ejemplo más claro" de quienes pensaron que el magnate podía ser un buen presidente y llegaron "a la conclusión de que no puede hacer ese trabajo".



En un tuit a última hora del jueves, Trump aseguró que el libro está "lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", y que él rechazó "muchas veces" las peticiones de entrevista de Wolff.



El periodista dijo hoy, sin embargo, que él sí habló con Trump para su libro, aunque quizá el presidente "no se dio cuenta de que era una entrevista", pero no fue un intercambio "off the record".EFE