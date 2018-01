Trump dice que polémico libro sobre él está "lleno de mentiras"

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que el polémico libro sobre él y su mandato cuya publicación han intentado paralizar los abogados del mandatario está "lleno de mentiras".



"Fire and Fury" (Fuego y Furia), que sale hoy a la venta, está "lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", aseguró Trump en su cuenta de Twitter, en la que también precisa que nunca habló con su autor, el periodista Michael Wolff, por el libro.



"En realidad lo rechacé muchas veces", añadió, al asegurar que nunca autorizó el acceso de Wolff a la Casa Blanca.



En el libro, basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, se asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses en el Gobierno del mandatario.



"¡Mira el pasado de este tipo y observa lo que le sucede a él y a 'Sloppy' (poco riguroso) Steve!", aseguró Trump en Twitter en alusión a su exasesor Steve Bannon, con el que se ha enfrentado por haber criticado a su hijo en el libro.



Bannon, considerado el principal enlace de Trump con el movimiento populista que le impulsó al poder, perdió el favor del presidente después de que el pasado miércoles salieran a la luz unas declaraciones en las que calificaba de "traición" la reunión con rusos que mantuvo en 2016 Donald Trump Jr..



El presidente de EEUU insinuó que la publicación del polémico libro intenta ocultar su buena gestión económica,



"Los medios (que publican) noticias falsas apenas mencionan el hecho de que el Mercado de Valores acaba de marcar un Nuevo Récord y que el negocio en EEUU está en auge...¡pero la gente lo sabe!", tuiteó.



Por último, Trump se preguntó: ¿Te imaginas si "O" (en referencia a su antecesor Barack Obama) fuera presidente y tuviese estos números? ¡sería la historia más grande del mundo! (El índice de la Bolsa) Dow (Jones) está ahora por encima de 25.000 (puntos)".



La editorial responsable del libro, Henry Holt & Company, permitirá que varios mayoristas comiencen a vender hoy la obra en lugar del próximo 9 de enero, la fecha prevista, según la cadena de televisión CNN y el diario The Wall Street Journal.



"Debido a una demanda sin precedentes, cambiamos la fecha de venta para todos los formatos de 'Fire and Fury', de Michael Wolff, al viernes 5 de enero a las 9 de la mañana en la costa este" de EEUU, dijo un portavoz de la editorial a la cadena CNN.



El anuncio llegó poco después de que varios medios informaran de que un abogado de Trump, Charles Harder, pidió a Wolff y a su editorial que "cesen y desistan de cualquier publicación, revelación o divulgación" del nuevo libro, del que el miércoles fueron publicados algunos extractos en la revista New York Magazine.



"Estamos investigando numerosos comentarios falsos y sin base que ha hecho usted sobre el señor Trump", informó el abogado del presidente al autor de la obra.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no quiso aclarar ayer si el equipo legal del presidente planeaba demandar al autor del libro o a la editorial, aunque afirmó que esperaba que la obra no se publicara.



"Este libro es una completa fantasía, lleno de cotilleo propio de los tabloides" y de "alegaciones falsas y fraudulentas", aseguró Sanders en su conferencia de prensa diaria. EFE