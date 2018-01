R.Dominicana deportó o impidió ingreso a 110.030 extranjeros en 2017

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana informó ayer que durante el año pasado deportó o no permitió el ingreso al país de 110.030 extranjeros de 33 países por no cumplir con las leyes migratorias locales.



La Dirección General de Migración (DGM) destacó que en 2017 ejecutó cientos de operaciones de interdicción que concluyeron con la deportación de 57.996 extranjeros, mientras que a otros 42.034 no se les permitió el ingreso a la nación caribeña.



De acuerdo al reporte oficial, los indocumentados deportados el año pasado provenían de Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guayana y Haití.



Además, de la India, Holanda, Irán, Italia, Lituania, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Suráfrica, Serbia, Taiwán, Trinidad y Tobago, y Venezuela.



El organismo precisó, asimismo, que 6.433.564 personas ingresaron al país el año pasado vía aérea, mientras que 6.737.926 personas partieron del territorio en el mismo período.



En lo que respecta a los movimientos migratorios por la frontera terrestre, se registraron 236.949 entradas y 200.454 salidas, principalmente por el puesto de Jimaní (suroeste, fronterizo con Haití), donde se reportó el mayor flujo.



Migración también reveló que el año pasado 2.626 extranjeros retornaron a sus respectivos países de manera voluntaria.