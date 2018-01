Amet afirma retendrá vehículos cuyos propietarios no hayan renovado marbete

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett-Amet) indicó hoy que vencido el plazo para la renovación de marbete, el 8 de enero venidero, retendrá todos los vehículos que no hayan realizado el proceso, además de que aplicará una infracción a sus conductores.



El organismo dijo, en nota de prensa, que la ley establece la prohibición de conducir por las vías públicas un vehículo de motor o tirar de un remolque cuya placa haya sido suspendida, cancelada o este vencida, o cuyo marbete no haya sido renovado.



"Los agentes de Digesett-Amet estarán vigilantes y a la vez facultados para implementar las acciones correspondientes apegadas a la ley 63-17", precisó la Dirección de Comunicaciones de la entidad en un comunicado.



Amet también exhortó a la población, a no asumir malas prácticas en la adquisición de marbetes de forma clandestina, ya que de ser sorprendidos en esta acción serán sometidos a la justicia en base a los artículos de la referida ley.EFE