Cierran aeropuertos JFK y LaGuardia de Nueva York por tormenta de nieve

NUEVA YORK.- Los dos aeropuertos de la ciudad de Nueva York, JFK y La Guardia, suspendieron hoy sus operaciones por el temporal de nieve que afecta a la ciudad y sus alrededores.



En un mensaje en Twitter, el aeropuerto JFK, uno de los puntos principales de entrada a EEUU, informó de que la cancelación de todos los vuelos se debía a los fuertes vientos y a la nieve, y pidió a los pasajeros que contacten a las aerolíneas para reprogramar sus vuelos.



Poco después de ese anuncio informó lo mismo LaGuardia, una terminal de vuelos nacionales.



De acuerdo con el sitio FlighAware, que mantiene información actualizada sobre los aeropuertos de Estados Unidos, en el de JFK quedaron cancelados hoy 483 vuelos con destino u origen en esa terminal, y 639 en LaGuardia.



Hacia el mediodía de hoy (17.00 GM), el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, que también sirve a Nueva York, había cancelado hoy 928 vuelos, pero se mantenía abierto porque está más lejos de la zona del impacto del temporal.



No obstante, los responsables de Newark estaban pidiendo a los pasajeros que salen desde allí que revisen continuamente sus vuelos y el estatus de la terminal aérea.



En principio, las autoridades de Nueva York no han interrumpido el servicio del metro suburbano de la ciudad, que usan a diario millones de personas, y tampoco en las líneas férreas de las cercanías, aunque hay notables retrasos.



Por otra parte, tres vagones de un tren que conectaba a Miami y Nueva York descarrilaron anoche en la ciudad de Savana, en el estado de Georgia, a causa del temporal que afecta también a esa región de Estados Unidos.



Aunque en el tren viajaban 311 pasajeros, además de los operarios, no se reportaron heridos, según informó un portavoz de la firma Amtrak. EFE