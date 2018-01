Nadine Heredia pide al PT de Brasil que "deslinde" declaración de Odebrecht

LIMA.- La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), pidió ayer al Partido de los Trabajadores(PT) de Brasil que "deslinde" de la declaración del empresario Marcelo Odebrecht de que les entregó una donación a pedido de esa agrupación política.



Heredia, quien al igual que Humala cumple 18 meses de prisión preventiva mientras se les investiga por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, utilizó la red social Twitter para negar las declaraciones de Odebrecht.



Agregó, al respecto, que el empresario señaló "haber ordenado donar a Barata a pedido del PT-Brasil y eso nunca se dio" y tampoco el Partido Nacionalista Peruano solicitó "ningún apoyo económico".



En ese sentido pidió "a los representantes del @ptbrasil deslindar con este señalamiento".



Odebrecht declaró en noviembre pasado a un equipo de fiscales peruanos que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.



En su declaración, publicada el sábado por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, aseguró que "a muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera".



En el caso de Humala remarcó que él le pidió al entonces representante de su empresa en Perú, Jorge Barata, que apoye su candidatura, a pesar de la oposición inicial de este.



"Barata comenzó a gustar de Ollanta Humala cuando él comenzó a defender el proyecto del gasoducto, que era de nuestro interés. Si apareciese un candidato que fuese contrario al gasoducto, nos iríamos en contra de ese candidato. Uno busca a apoyar a los candidatos que van a defender tus intereses", acotó.



Heredia también enfatizó hoy que Odebrecht señaló que Barata rechazaba la candidatura de Humala porque este "era una incógnita" y, además, "el empresariado tenía una reacción muy adversa".



La ex primera dama sostuvo que junto a su esposo ya tienen "5 meses sin libertad, mientras quienes sí recibieron coimas camufladas en servicios a empresas amigas, 'offshores' o conferencias ni se les formaliza investigación".



"Para hablar de corrupción, veamos quiénes ejercían cargos públicos durante campañas 2006 y 2011. Nosotros, no", concluyó.



En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.



Este período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del metro de Lima; y el de Humala (2011-2016). EFE