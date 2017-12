SIP espera de 2018 "grandes logros", tras un año "lleno de desafíos"

MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) espera de 2018 "grandes logros", especialmente en los esfuerzos por acabar con la impunidad que rodea los asesinatos de periodistas, afirmó ayer su presidente, el peruano Gustavo Mohme Seminario.



En 2017, "un año lleno de desafíos en torno a la libertad de prensa", fueron asesinados veinte periodistas en el continente americano, once en México, cuatro en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Guatemala, señaló Mohme, del grupo La República, en su mensaje de año nuevo como presidente de la SIP.



Para la asociación de directivos de medios impresos y digitales, con sede en Miami, es necesario no detenerse en "exigir y auxiliar a los poderes públicos para que se administre justicia" en todos los casos de asesinatos de periodistas.



"Insistiremos con los 27 casos de asesinatos que hemos sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tenemos la confianza de que casos como el del colombiano Gerardo Bedoya, del brasileño Iván Rocha o del mexicano Alfredo Jiménez Mota recobren estado público y se haga justicia", subrayó.



Mohme indicó también que la SIP espera con "ansiedad" un posible fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre Nelson Carvajal, un periodista colombiano asesinado en 1998.



Un fallo favorable "traerá paz y justicia a sus familiares y colegas; pero, también, servirá de precedente para que todos los gobiernos y poderes judiciales del hemisferio cuenten con mejores instrumentos y argumentos para combatir la impunidad", agregó.



Según el presidente de la SIP, el año nuevo encontrará a los medios y a las organizaciones de prensa, así como a las empresas responsables de redes sociales y motores de búsqueda, ante el reto de "potenciar e incentivar el periodismo y las informaciones de calidad".



"Estamos conscientes que un periodismo libre, independiente, íntegro y saludable económicamente, como establecen nuestros principios rectores, siempre será el baluarte adecuado para exigir, acompañar y construir democracia", afirmó.



La SIP va a seguir luchando para "buscar nuevas formas para defender los principios del buen periodismo y la democracia, así como para promocionar estos valores, mediante el entrenamiento de periodistas, la difusión de campañas de educación pública y de alfabetización digital".



Al repasar los "desafíos" de 2017, Mohme mencionó las "noticias falsas", los "ciberataques" a los medios de comunicación, el acceso limitado a la información pública y el denominado "derecho al olvido" que, según dijo, no debe ser "un atentado a la memoria".



Entre los motivos de celebración en 2017 mencionó "el excelente periodismo investigativo que iluminó casos de corrupción pública y privada" y "el periodismo comprometido, solidario y de servicio durante las catástrofes naturales que devastaron nuestras comunidades y naciones".



La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en América y está compuesta por más de 1.300 publicaciones. EFE