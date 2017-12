SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) investiga varias denuncias "bastante complejas", dado que se trata de temas económicos, según la presidenta de ese organismo, Yolanda Martínez, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).



Las declaraciones de la funcionaria forman parte de una entrevista publicada en el boletín cuatrimestral que emite el MICM, según un comunicado de dicha cartera.



Martínez dijo que ahora mismo "tenemos unas investigaciones abiertas", las cuales están dentro del plazo de los 12 meses que otorga la Ley a la Dirección Ejecutiva para investigar".



No obstante, aclaró, que hasta el momento no se ha impuesto ninguna sanción a empresa alguna investigada con relación a las denuncias, ya que las investigaciones están en curso y dentro del plazo establecido por la Ley.



Martínez no entró en mayores detalles con relación a las denuncias ni a las empresas investigadas, según la nota del MICM.



"Es mejor prevenir que sancionar", explicó, al tiempo de exponer que "a nosotros más que penalizar, lo que nos interesa es que los mercados estén organizados y las empresas puedan realizar su negocio de una manera ordenada".