Fulcar afirma 2017 desnudó gran deterioro moral e institucional del país

SANTO DOMINGO.- El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Roberto Fulcar afirmó ayer que al pasar balance al año que concluye resalta el hecho de que ese período se convirtió en un "mal ejemplo" de corrupción e impunidad que ha llenado de vergüenza al pueblo dominicano y ha establecido "récords mundiales" en permisividad ante las violaciones a la ley.



"Además de las grandes estafas en que incurrieron Odebrecht y compartes en contra de un país tan necesitado como el nuestro, vimos cómo por esa empresa confesó que se le permitió instalar sus operaciones delincuenciales en el país", dijo el político en nota de prensa.



Recalcó que todo eso ha ocurrido sin que hasta el momento el Gobierno dominicano haya explicado cómo se relacionó a República Dominicana, o al menos a su Gobierno, con las operaciones del centro de corrupción, de tráfico de influencia, de compra de voluntades de políticos, empresarios y gobernantes, y otros delitos económicos, políticos y éticos patrocinados por la empresa brasileña.



"Socialmente el balance del año que termina nos reitera como un país arrinconado y acorralado por una criminalidad que ha derrotado a un gobierno sin voluntad política para enfrentarla, y con tal irresponsabilidad frente a los ciudadanos, que no hace caso a las propuestas serias que le ha hecho la oposición para atacar a fondo este mal", subrayó.



Recordó en ese aspecto los aportes de Luis Abinader, quien ha traído expertos al país con recomendaciones muy específicas sobre medidas de orden policial, organizacional, judicial y en otros ámbitos que alimentan la delincuencia y la violencia, recomendaciones que han sido puestas por Abinader al servicio del gobierno.



Expuso que en el balance del año resalta un modelo económico generador de un crecimiento que no se dirige a satisfacer necesidades elementales de la gente, como adecuada nutrición de sus hijos, empleos dignos, educación, salud, vivienda y seguridad social de calidad, entre otros servicios públicos que son derechos sociales en la vida moderna.



Dijo que el clientelismo político oficialista se ha convertido hoy en la principal fuente de empleos improductivos para quienes se ponen al servicio de la cúpula corrupta del gobierno, lo que además de ser un motivo de vergüenza para el país, no permite que muchos jóvenes que se gradúan en las universidades, puedan aportar los conocimientos y destrezas aprendidas ni convertirse en profesionales exitosos.



En oposición al negativo balance que deja el Gobierno del PLD en el año, Fulcar resaltó la importancia del gran despertar ciudadano expresado en la emergencia del movimiento social en cuyo centro ha estado Marcha Verde, que junto a la unidad de los partidos de oposición representan una luz al final del oscuro túnel que vive hoy la nación, y la esperanza de un gran cambio.