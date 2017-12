Elsa, la vidente dominicana que compró lotería "aconsejada por difuntos"

XINZO DE LIMIA (Ourense).- La Lotería ha dejado varios pellizcos importantes en Galicia, uno de ellos en la localidad orensana de Xinzo de Limia, adonde llegó la suerte en forma de dos décimos de un segundo premio de la Lotería de Navidad, con anécdota incluida.



Así, Elsa Altagracia, una mujer dominicana y residente en Xinzo de Limia, de 51 años, que ejerce como vidente en la localidad orensana desde hace 14 años, ha sido la afortunada que compró los dos boletos del 51.244 que despachó la administración número uno de Xinzo, "aconsejada por los difuntos", según ha contado a Efe.



Ha contado que le aconsejaron en sueños que comprara este número, y la alegría no se ha hecho esperar, ya que esta combinación resultó agraciada con el segundo premio de la Lotería de Navidad.



"Mis seres me dijeron que tengo que entrar en trance", ha apuntado la premiada, que se dejó ver este viernes por la administración con el papel que la acredita como ganadora de unos 200.000 euros.



En este caso, la mujer, que asegura que ya le tocaron otros premios aunque de menor cuantía, adquirió por máquina los dos décimos premiados a los vendedores de la administración de lotería de la localidad, ubicada en la avenida de Madrid número cuatro de esta localidad orensana, José Antonio Carrera y Herminio Carballeda.



A partir de ahora, invertirá el dinero en "tapar agujeros" y "ayudar a su familia". Por lo demás, no anticipa muchos cambios y ha apuntado que su intención es "seguir trabajando y ayudar a la gente y a sus seres queridos".



Además de este premio, la suerte también llegó a Celanova, donde se repartieron dos décimos de un quinto premio con el 58808, en el Novo Administración Café.



Mientras, el número 22253 fue el último de los quintos premios del Sorteo de Navidad. Un número muy repartido que ha tocado en Celanova, La Derrasa y en la calle río Xares, en el barrio de O Vinteún, en Ourense. EFE