Oficialismo "conspira" contra diálogo venezolano, dicen asesores de oposición

CARACAS.- El equipo de asesores de la oposición venezolana denunció ayer que un sector del oficialismo "conspira" contra el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis política en la nación petrolera, y que se reanudará el próximo 11 y 12 de enero en la República Dominicana con mediación internacional.



"Pareciera ser que hay quien conspira del lado del oficialismo en contra de la negociación", dijo el asesor Alonso Medina Roa, tras señalar que las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) afectan "los intereses de los ciudadanos".



La ANC, compuesta por más de 500 miembros, todos oficialistas, emitió el martes un decreto mediante el cual suprime las alcaldías metropolitanas de Caracas y el Alto Apure, que estaban en manos de la oposición.



Esa misma jornada, el suprapoder puso en riesgo de inhabilitación, con otro decreto, a tres de las cuatro formaciones políticas opositoras más importantes del país, por no haberse presentado a los últimos comicios municipales, ganados por el chavismo en el poder con amplia mayoría.



Estas dos medidas fueron rechazadas por la oposición venezolana, que al igual que parte de la comunidad internacional califica como "ilegítima" a la ANC.



"Pareciera que no hay un discurso único por parte del oficialismo en cuanto a la negociación (...), que hay algunos intereses oscuros que no se han sincerado", añadió Medina, que es abogado de derechos humanos.



Asimismo, instó al oficialismo a "revisarse" y agrupar a sus líderes "para que definan su posición".



Entretanto, el asesor León Arismendi destacó que estas dos resoluciones constituyen un "abuso que pareciera destinado a ponerle obstáculos" a la negociación.



Con todo, la también asesora y socióloga Colette Capriles indicó que el grupo del que forma parte no ha recomendado a la oposición levantarse de la mesa.



Gobierno y oposición se han reunido un par de veces este último mes, y según el canciller chileno, uno de los observadores y redactores del borrador de acuerdo, ha habido "avances significativos" tras estas dos primeras rondas.



Este nuevo proceso de negociación se mantiene bajo los auspicios de los cancilleres de Chile, México, Paraguay (propuestos por la MUD), Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas (invitados por el oficialismo).



El diálogo cuenta además con la observación del anfitrión, el presidente dominicano Danilo Medina, y del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE